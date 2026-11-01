Galaxy'de Çocuklar Artık Ebeveyn Onayı Bekleyecek

Samsung ebeveyn denetimi hizmetinde varsayılan kural tersine dönüyor. Şirketin 27 Ekim 2026'da ABD'deki topluluk sayfasında yaptığı duyuruya göre çocuğun Galaxy telefonundaki bazı uygulamalar, ebeveyn onaylayana kadar gri görünüp açılmayabilecek. Önceden yüklü uygulamalar ve çocuğun daha önce indirdikleri de bu kurala dahil. Türkiye takvimi ise belli değil.

Samsung'un Ebeveyn Denetimindeki Değişiklik

Değişiklik ayrı bir adla gelmiyor ve Samsung hesabındaki aile grubu üzerinden yönetilen Samsung Parental Controls hizmetini kapsıyor. Samsung'un duyurusu da destek sayfası da çocuklara özel Samsung Kids modundan söz etmiyor. Değişiklik bu modu değil, Samsung hesabına bağlı ebeveyn denetimini ilgilendiriyor. Mevcut düzende ebeveyn kapatana kadar açık kalan uygulamalar, değişiklikten sonra ebeveynin onayını bekleyebilecek.

Samsung'un ABD destek sayfası uygulamalar için 2 durum tanımlıyor. Ebeveynin onayını bekleyen uygulama gri görünüyor. Çocuk bu uygulamayı açamıyor ama simgesine basılı tutarak kaldırabiliyor. Ebeveyn bir uygulamayı engellediğinde uygulama silinmiyor, çocuğun ekranından gizleniyor. Uygulamanın yeniden görünmesi için yeni bir onay gerekiyor. Değişiklik, yeni kurulan telefonların yanında güncellemeyi alan ve kullanılmakta olan telefonları da kapsıyor.

Samsung'un 2 metni hangi uygulamaların onaya bağlanacağını farklı anlatıyor. Topluluk duyurusu bazı uygulamaların gri görünebileceğini yazıyor ve bunların hangi ölçütle seçileceğini açıklamıyor. Destek sayfasının sık sorulan sorular bölümü, kullanılmakta olan bir telefon güncellendiğinde belirlenmiş istisnalar dışındaki bütün uygulamaların griye döneceğini söylüyor. İstisna listesi de belli değil.

Kapalı Uygulamalar İçin Onay Süreci

Gri bir uygulamayı açmaya çalışan çocuğun ekranına mesajla isteme (Ask in message) ve yüz yüze isteme (Ask in person) seçenekleri geliyor. Mesajla gönderilen istek ebeveynin telefonuna bildirim olarak düşüyor. Yüz yüze onayda ebeveyn kendi PIN kodunu çocuğun ekranına giriyor. Destek sayfası, çocuğun telefonu One UI 9.0 ve sonrasındaysa ebeveynin telefonunda One UI 5.1 ve sonrası bir sürümü yeterli sayıyor.

Ebeveynler izinleri tek tek de verebiliyor. Bunun için Ayarlar > Samsung hesabı adı > Aile yolundan çocuğun profiline girip One UI 9.0 ve sonrasında Allowed apps, One UI 8.5 ve öncesinde Allowed Samsung apps menüsündeki uygulamaları açmak gerekiyor. Galaxy telefonu olmayan ebeveynler aile grubunu ve ebeveyn denetimini, Windows bilgisayara Samsung Account ve Samsung Parental Controls uygulamalarını kurarak açabiliyor. Bu ebeveynler uygulama onayını çocuğun telefonuna kendi PIN kodlarını girerek veriyor.

Çocuğun telefonunda Google Family Link de kullanılıyorsa 2 sistem birbirinden bağımsız çalışacak. Destek sayfasındaki sık sorulan sorular bölümü, ikisinden biri bir uygulamayı kısıtladığında çocuğun onu kullanamadığını ve kilidi açmak için 2 sistemde de onay gerektiğini yazıyor. Google'ın destek sayfası Family Link'te bazı uygulamaların, ebeveyn gözetimi ayarlarının ya da çocuğun cihazının çalışması için gerekli olduğundan engellenemediğini belirtiyor.

Değişikliğin Takvimi ve Kapsamı

Samsung'un 2 resmi metni tarih konusunda da örtüşmüyor. Topluluk duyurusu değişikliği 2027'de gelecek bir sonraki One UI yazılım güncellemesine bağlıyor ama sürüm adı ve tarih vermiyor. 23 Ekim 2026 tarihli destek sayfası ise kuralı, çocuğun telefonu One UI 9.0 ya da sonrası bir sürüme güncellendiğinde geçerli sayıyor. Samsung, One UI 9.0'ı Galaxy S26 serisine Eylül 2026'da dağıtmaya başlamıştı.

Değişikliği alacak telefonların listesi de belli değil. Türkiye'deki Galaxy A57'ler One UI 9.0'ı Ekim 2026'da almaya başladı ama Samsung bu sürüme güncellenen telefonlarda yeni kuralın uygulanıp uygulanmayacağını belirtmedi.

Samsung duyuruda ailelere, güncellemeyi almadan önce bir aile grubu kurmalarını ya da var olan bir gruba katılmalarını ve Samsung Parental Controls'u açmalarını öneriyor. 13 yaş ve üstü çocuklar gruba davetle katılabiliyor. 13 yaşından küçükler için Samsung çocuk hesabı açmak gerekiyor. Samsung'un aile grubu sayfası, 18 yaş altındaki hesapların aile grubunun yöneticisi olamadığını ve gruba yalnızca bir ebeveynin davetiyle katılabildiğini belirtiyor.

Türkiye'deki Galaxy Kullanıcıları İçin Durum

Samsung duyuruyu ve destek belgesini ABD sayfalarında yayımladı. Değişikliğin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı, Türkiye tarihi ve diğer ülkelerin takvimi açıklanmadı. Menülerin Türkçe adları da belli değil. Samsung'un sayfaları seçenekleri İngilizce olarak Allowed apps, Ask in message ve Ask in person diye veriyor. Değişiklik yazılım güncellemesiyle gelecek ve Samsung ücrete dair bir bilgi vermedi.

Çocuk hesaplarında ebeveyn denetimini genişleten tek şirket Samsung değil. WhatsApp Mart 2026'da ebeveynin kontrol ettiği hesapları kullanıma sunmaya başlamıştı. Meta da Şubat 2026'da Instagram'da kendine zarar vermeyle ilgili aramaları tekrarlayan gençlerin ebeveynlerini bilgilendireceğini duyurmuştu. Samsung'un değişikliği onayı tek bir uygulamanın içinde değil, telefonun yazılımı düzeyinde istiyor.

Editörün Yorumu

Bana kalırsa varsayılanı kapalıya çevirmek doğru bir yön. Ama kuralın kullanılmakta olan telefonlara da uygulanması ilk günleri zorlaştıracak. Güncellemeyle birlikte çocuğun her gün açtığı uygulamalar griye dönerse ebeveyn durumu, okul saatinde telefonuna art arda düşen onay istekleriyle öğrenebilir. Bu yükü hafifletmek için çocuğun gerçekten kullandığı uygulamaların listesini önceden çıkarmanızı öneririm. Yine de Samsung istisna listesini açıklamadan hangi uygulamaların onay bekleyeceğini kestiremiyorum.