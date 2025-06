iOS 26’da “Yeni” Diye Tanıtıldı: İşte Samsung'un 8 Yıl Önce Getirdiği Özellik!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2025 etkinliğinde tanıttığı iOS 26 ile birlikte iPhone kullanıcılarına hem tasarım hem de teknik anlamda birçok yenilik sunmayı hedefliyor. Ancak bu yenilikler arasında, pek dikkat çekmeyen ama işlevsel yönüyle öne çıkan bazı küçük detaylar da yer alıyor. Bunlardan biri de, kullanıcıların fotoğraf kalitesini artırmayı amaçlayan "Lens Temizleme İpucu" özelliği.

Bu yeni özellik, iPhone ve iPad kullanıcılarını fotoğraf çekmeden önce kamera lensinin kirli olabileceği konusunda uyarıyor. Lensin parmak iziyle lekelenmiş ya da tozla kaplı olması durumunda, cihaz kullanıcıya temizlik yapmasını hatırlatıyor. İlginç olan ise bu fonksiyonun Apple cihazlarına ilk kez iOS 26 ve iPadOS 26 ile gelmiş olması. Zira benzer bir özellik, Samsung cihazlarında yaklaşık 8 yıldır aktif olarak kullanılıyor.

Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinde sessizce duyurduğu "Lens Temizleme İpucu" özelliği, iOS 26 ile birlikte gelen 36 yeni özellikle kıyaslandığında en az dikkat çekenlerden biriydi. Ancak söz konusu özelliğe benzer bir sistemin bundan tam 8 yıl önce Android cephesinde kullanılmaya başlanması sosyal medyada gündem oldu.

Samsung, 2017 yılında tanıttığı Galaxy S8 modelleriyle birlikte “kamera lensini temizle” uyarısını hayata geçirmişti. Bu sistem, parmak izi yerine yanlışlıkla kameraya dokunulması nedeniyle lensin kirlenmesi durumunda devreye giriyor ve kullanıcıları fotoğraf çekmeden önce uyarıyordu.

Apple’ın iOS 26 ile sunduğu "Lens Cleaning Hint" özelliği de benzer bir mantıkla çalışıyor. Kamera lenslerinde kir tespit edildiğinde, kullanıcılar fotoğraf çekmeden önce bir uyarı mesajı alıyor. Özellikle fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için faydalı bir özellik olsa da, bu fonksiyonun yıllar önce Android cihazlarda sunulmuş olması, Apple’ın “yeni” diye tanıttığı birçok özellikle ilgili alışıldık tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

iOS 26 ile birlikte canlı çeviri, akıllı arama filtreleme (Call Screening) ve Görsel Zeka (Visual Intelligence) gibi birçok yeni özellik tanıtıldı. Ancak dikkat çeken nokta, bu yeniliklerin büyük çoğunluğunun Samsung cihazlarda uzun süredir mevcut olması. Bu durum, teknoloji çevrelerinde alay konusu haline gelirken, Samsung’un ABD ekibi de fırsatı kaçırmayarak X üzerinden esprili bir paylaşımla Apple’ı tiye aldı.

New to live translations? Welcome aboard! We’ve been translating text and speech in real-time for a while now… #GalaxyAI