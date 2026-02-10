Samsung, Galaxy S27'ye Güç Verecek İşlemci İçin Gaza Bastı: Tarih Verildi!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, telefonlarına kendi ürettiği işlemcileri kullanma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi son olarak gelecek yıl Galaxy S27 serisinde karşımıza çıkan yeni yonga seti Exynos 2700 ile gündeme geldi.

Sektörden gelen son raporlar yeni amiral gemisi işlemcinin seri üretim takvimini ortaya çıkardı. Görünen o ki merakla beklenen çip çok yakında Samsung'un üretim bantlarından geçecek. İşte detaylar!

Samsung Exynos 2700, 2026'da Seri Üretime Girecek

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre merakla beklenen Exynos 2700 yonga seti, 2026 yılının ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime girecek. Üretim aşamasında herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda, Samsung'un yeni işlemcisini yıl sonuna kadar duyurması bekleniyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere şirket, yeni yonga setine ilk olarak amiral gemisi Galaxy S27 serisinde yer verecek. Raporlara göre Exynos 2700 serideki tüm modellerin yaklaşık yüzde 50'sine güç verecek. Tam da u noktada Galaxy S26 serisi için üretilen Exynos 2600'ün sadece sadece yüzde 25'lik bir paya sahip olacağını da belirtmekte fayda var.

Samsung Exynos 2700 Neler Sunacak?

Samsung Foundry'nin 2nm üretim süreci ile geliştirilmesi planlanan Exynos 2700 selefine kıyasla yüzde 12 oranında daha yüksek performans sunarken güç tüketimini yüzde 25 oranında düşürecek. Ayrıca işlemcinin ana çekirdeği 4.2 GHz gibi oldukça yüksek bir saat hızına ulaşabilecek.

Yeni yonga seti için grafik tarafında AMD ile iş birliğini sürdüren şirket Exynos 2700'de yeni nesil Xclipse GPU ve LPDDR6 bellek desteğine yer verecek. Yonga seti mevcut donanımlar sayesinde veri aktarım hızını ikiye katlayarak oyun performansında yüzde 40'lık bir artış vadedecek.

Performans ile beraber termal yönetime de odaklanan Samsung, yeni işlemcisinde geleneksel dikey yığma tasarımı yerine FOWLP-SbS isimli yan yana paketleme teknolojisini tercih edecek. Söz konusu değişiklik sayesinde bakır tabanlı soğutma bloğuyla daha fazla temas eden işlemci ağır yük altında bile ısınma sorunu yaşamayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.