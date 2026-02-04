Galaxy S26'nın Yeni İşlemcisi Zirveye Yerleşti: Snapdragon'dan Bile Daha Güçlü!

Uzun yıllardır kendi Exynos yonga setlerini geliştiren Samsung, bu yıl Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ü sahneye çıkartacak. Özellikle 2nm üretim teknolojisiyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken yeni çipin grafik alanındaki karnesi pek çok kişi tarafından merak ediliyordu.

Son olarak Exynos 2600'ün ışın izleme performansı ortaya çıktı. Yaklaşan yonga seti girdiği performans testinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 dahil tüm rakiplerini geride bırakarak bu alanda zirveye yerleşti. İşte detaylar!

Exynos 2600, Işın İzleme Performansında Zirvede!

Aktarılanlara göre Samsung'un yeni işlemcisi kısa bir süre önce Basemark Işın İzleme (Ray Tracing) testini tamamladı. Yeni yonga seti toplamda 8262 puana ulaşarak test sonuçlarında yeni bir rekora imza attı ve listede birinci sıraya yerleşti. Bu başarısının arkasında ise Exynos 2600'ün sahip olduğu yeni Xclipse 960 GPU grafik birimi bulunuyor.

AMD'nin özelleştirilmiş RDNA 4 mimarisini temel alan yeni grafik birimi özellikle mobil oyunlarda kullanıcılar için epey akıcı ve gerçekçi bir deneyim vadediyor. Geekbench 6 OpenCL skorlarına bakıldığında da oldukça istikrarlı bir performans sergileyen Exynos 2600'ün, genel olarak Snapdragon 8 Elite Gen 5 gibi rakiplerine kıyasla çok daha tutarlı sonuçlar verdiğini görüyoruz.

ABSOLUTELY INCREDIBLE!



The Exynos 2600 was just spotted on the Basemark Ray Tracing leaderboard, taking 1st place. Based on these results, it's 10-15% faster than the Snapdragon 8 Elite Gen 5 in RT performance.

The Xclipse 960 is looking like a beast!https://t.co/gu4icSJvO8 pic.twitter.com/XyUJ6L5mse — Kaulenda (@BairroGrande) February 4, 2026

Exynos 2600'ün Özellikleri

Yeni işlemci Samsung'un 2nm üretim süreciyle ürettiği ilk çip olma unvanını taşıyor. Exynos 2600 bu yeni teknoloji ile birlikte artan yüksek transistör yoğunluğu sayesinde daha yüksek performans sergileyip daha az güç tüketimi vadediyor.

Bununla birlikte işlemcide kullanılan yenilikçi HPB teknolojisine de değinmek gerek. Bakır tabanlı bir soğutucu görevi gören bu teknoloji işlemcilerin en büyük problemlerinden biri olan ısınma sorununa kökten çözüm getiriyor. Öyle ki yapılan testler Exynos 2600'ün önceki nesil Samsung çiplerine göre ortalama yüzde 30 daha serin çalıştığını gösteriyor.

Yeni yonga setinin çekirdek hızları ve diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

1x C1-Ultra Çekirdek: 3.90 GHz

3.90 GHz 3x C1-Pro Çekirdek: 3.25 GHz hızında

3.25 GHz hızında 6x C1-Pro Çekirdek: 2.75 GHz hızında

2.75 GHz hızında GPU: Samsung Xclipse 960

Samsung Xclipse 960 Yapay Zeka: 32K Mac NPU

32K Mac NPU Bellek: LPDDR5X RAM desteği

İlk Olarak Hangi Modellerle Kullanılacak?

Yeni Exynos 2600 ilk olarak 25 Şubat tarihinde tanıtılması planlanan Galax S26 ve S26 Plus modellerine güç verecek. Serinin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra ise Samsung ve Qualcomm arasında devam eden anlaşma nedeniyle sadece Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile piyasaya sürülecek.

Peki siz Samsung imzalı yeni işlemci hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.