Samsung'dan Uygun Fiyatlı Modele Android 16 Müjdesi!

Samsung’un merakla beklenen yeni arayüz yazılımı One UI 8, hız kesmeden daha fazla modele ulaşmaya devam ediyor. İlk etapta amiral gemileriyle buluşan güncelleme, artık uygun fiyatlı giriş segmenti telefonlara da adım adım geliyor. Kısa süre önce Galaxy A07 4G kullanıcılarına sunulan One UI 8 güncellemesinin ardından şimdi de Galaxy A06 sahipleri için dağıtım başladı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A06 4G İçin One UI 8 Güncellemesi Yayımlandı

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, Samsung Galaxy A06 4G modeli için yayımlandı. A065FXXU7CYJ8 sürüm numarasına sahip olan bu güncelleme, 2,3 GB boyutunda. Şu anda Filipinler, Tayland, Endonezya ve Malezya’daki kullanıcılar için dağıtımda ve kısa süre içinde diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Bu sürüm Eylül 2025 Android güvenlik yamasını da içeriyor. Böylece yeni güncelleme yalnızca One UI 8 arayüzüyle gelen yenilikleri değil, aynı zamanda sistemin genel güvenliğini de güçlendiriyor.

One UI 8 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Birçok yenilik getiren güncellemeyi akıllı telefonunuza yüklemek için öncelikle Ayarlar uygulamasını açın. Ardından “Yazılım güncellemesi” bölümüne gidin ve “İndir ve yükle” seçeneğine dokunun. Güncelleme indirme işlemi tamamlandıktan sonra “Şimdi yükle” butonuna basarak kurulumu başlatabilirsiniz.

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Adım 2: Yazılım güncellemesi bölümüne ulaşın.

Yazılım güncellemesi bölümüne ulaşın. Adım 3: "İndir ve yükle" butonuna dokunun.

"İndir ve yükle" butonuna dokunun. Adım 4: İndirme işlemi tamamlandıktan sonra "Şimdi yükle" butonuna dokunun.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Alan/Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S Serisi:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

Galaxy A06, A07, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yormularda buluşalım.