Samsung'dan Türkiye'de Çok Satan Modele Android 16 Güncellemesi!

Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 8.0’ı ilk olarak amiral gemisi modellerine sunmuştu ve bu cihazlara güncellemeyi dağıtmaya devam ediyor. Öte yandan şirket, uygun fiyatlı yani giriş segmentindeki kullanıcılarını da unutmuyor. Bu doğrultuda Samsung, giriş seviyesi modeller için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Galaxy A07 modeli için Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi yayınlandı.

Samsung Galaxy A07 İçin One UI 8.0 Güncellemesi Yayında

Geçtiğimiz günlerde Galaxy F15 modelini One UI 8.0 ile buluşturan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de Galaxy A07 kullanıcılarına sevindirici haberi verdi. A075FXXU1BYJA sürüm numarasına sahip Android 16 tabanlı One UI 8.0 şu anda Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler’deki kullanıcılar için dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin yaklaşık 2,3 GB boyutunda olduğu belirtiliyor.

Şu an için yalnızca bazı bölgelerde yayınlanan güncellemenin kısa süre içinde diğer ülkelerdeki Galaxy A07 kullanıcılarına da ulaşması bekleniyor. Samsung’un fazla gecikmeden küresel dağıtımı tamamlayacağı tahmin ediliyor.

One UI 8.0 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Birçok yenilik getiren güncellemeyi akıllı telefonunuza yüklemek için öncelikle Ayarlar uygulamasını açın. Ardından “Yazılım güncellemesi” bölümüne gidin ve “İndir ve yükle” seçeneğine dokunun. Güncelleme indirme işlemi tamamlandıktan sonra “Şimdi yükle” butonuna basarak kurulumu başlatabilirsiniz.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Alan/Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S Serisi:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

Galaxy A07, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

