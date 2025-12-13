Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A07 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan Galaxy A07 5G bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Peki, çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon neler sunacak?

Samsung Galaxy A07 5G Yeni Sertifika Aldı

Samsung Galaxy A07 5G, SM-A076B/DS, SM-A076M/DS ve SM-A076M model numaralarıyla Bluetooth SIG sertifikasyon platformunda görüntülendi. Ayrıca Samsung, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde Galaxy A07 5G için destek sayfalarını yayına aldı. Tüm bunlar, telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Galaxy A07 5G'nin 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir. Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens görebiliriz. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Telefonun 6,7 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. 5G sürüm, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy A07 5G'nin fiyat etiketi ile ilgili henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A07 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy A07 5G'nin de benzer bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A07 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A07 5G'nin 2025 yılının aralık ayının sonunda veya 2026 yılının ocak ayının başında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Ucuz Android telefon Samsung Galaxy A07 4G, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.