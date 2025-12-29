Samsung'dan 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Tasarımı Sızdırıldı

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy A07'nin 4G sürümünü satışa sunmuştu. Şirket, Galaxy A07'nin 5G sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce batarya kapasitesi ortaya çıkan Galaxy A07 5G'nin bu kez görüntüsü sızdırıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A07 5G, Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modül üzerinde kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonlarını göreceğiz.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Samsung'un bütçe dostu akıllı telefonunda MediaTek'in işlemcisi Dimensity 6300 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A07 4G'de ise sekiz çekirdekli Mediatek Helio G99 mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8 GB RAM bulunacak. Galaxy A07 5G, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Samsung Galaxy A07 4G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. 5G sürümde de 25W şarj hızı görebiliriz. Serinin yeni modeli ayrıca 720 x 1600 piksel çözünürlük sunacak.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Uygun fiyatlı telefon Galaxy A07 5G'nin fiyat etiketi ile ilgili henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Samsung Galaxy A07 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy A07'nin 5G sürümü de benzer bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.