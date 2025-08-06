Galaxy A17 4G Geliyor: Hem Şık Hem Uygun Fiyatlı!

Samsung’un merakla beklenen modeli Galaxy A17 5G, geçtiğimiz saatlerde nihayet resmi olarak tanıtıldı. Uzun süredir gündemde olan sızıntıların ardından ortaya çıkan cihaz, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi ise gözler, serinin 4G versiyonuna çevrildi. Samsung Galaxy A17 4G, tasarım sızıntısıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A17 4G Tasarımı (İddia)

Samsung’a dair güvenilir sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, Galaxy A17 4G modelinin tasarım görsellerini paylaştı. Tasarımıyla 5G versiyonuna oldukça benzeyen cihaz, sade çizgileri ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Söz konusu tasarıma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Siyah ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geleceği görülen Galaxy A17 4G’nin teknik özellikleri henüz netlik kazanmış değil. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bilgilere göre cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu Avrupa'da 289,90 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy A17 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel, 90Hz yenileme hızı

6.7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel, 90Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 1330 (5nm), 2x Cortex-A78 2.4 GHz + 6x Cortex-A55 2.0 GHz

Exynos 1330 (5nm), 2x Cortex-A78 2.4 GHz + 6x Cortex-A55 2.0 GHz RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0

Android 15 tabanlı One UI 7.0 Arka Kamera: 50 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

50 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

5000 mAh, 25W hızlı şarj Parmak İzi: Yan tarafa entegre

Yan tarafa entegre Dayanıklılık: IP54 sertifikalı (toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 sertifikalı (toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) SIM: Çift SIM (nano + nano)

Çift SIM (nano + nano) Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

164,4 x 77,9 x 7,5 mm Ağırlık: 192 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A17 4G modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.