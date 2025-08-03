Samsung Galaxy A17'nin Tüm Özellikleri Netleşti: Tam Bir Fiyat/Performans Ürünü Olacak!

Samsung, bütçe dostu modelleriyle bilinen A serisinin yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy A17'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy A16'nın halefi niteliğindeki bu yeni model, bazı küçük ama önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. İşte Galaxy A17'nin özellikleri!

Samsung Galaxy A17'nin Özellikleri Neler?

Kısa bir süre önce güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Galaxy A17, 7.5 mm'lik kalınlığı ve 192 gram ağırlığıyla Galaxy A16'nın 7.99 mm'lik kalınlığından ve 200 gram ağırlığından daha ince ve daha hafif olacak. A serisinin sade ve modern tasarım çizgisini koruması beklenen telefon, ince çerçeveleri ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekecek.

6.7 inçlik Super AMOLED bir ekranı bünyesinde barındıracak yeni Galaxy A17, bu panelde 90Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus koruması sunacak. Exynos 1330 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB, 6 GB veya 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama alanında ise kullanıcılar, 128 GB veya 256 GB olmak üzere iki farklı versiyondan birini satın alabilecek.

Optik özelliklerine de değinecek olursak, yeni telefon arka kamera sisteminde OIS destekli 50 MP'lik ana sensöre, 5 MP'lik ultra geniş açılı lense ve 2 MP'lik makro kameraya ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte 5.000 mAh'lık bir bataryayla gelmesi beklenen Galaxy A17, 25W hızlı şarj desteği de sunacak.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile çalışacak yeni telefonun 6 yıl boyunca güncelleme desteği alacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Gemini, Circle to Search ve Cross App AI gibi bazı temel Galaxy AI özelliklerini destekleyeceği söylenen Galaxy A17'nin, IP54 sertifikasıyla toza ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayacağı biliniyor.

Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bazı e-ticaret listelerinde yeni cihazın hem 4G hem de 5G modellerinin fiyatları ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Buna göre Galaxy A17 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu Avrupa'da 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihaz, siyah, gri ve açık mavi renk olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Galaxy A17 5G ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı versiyonuyla 319.90 euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle gelen cihazın diğer bellek konfigürasyonlarına ait fiyat bilgileri henüz netleşmedi.

Galaxy A17 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung, yeni bütçe dostu telefonu henüz resmi olarak doğrulamadı. Ancak geçmişte A serisi için gerçekleştirilen lansmanlardan ve ortaya çıkan sızıntılardan yola çıkarak, Galaxy A17'nin Ekim 2025'te tanıtılmasına neredeyse kesin gözle bakılıyor.

Peki siz yeni Samsung Galaxy A17 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!