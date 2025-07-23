Samsung'un Sudan Ucuz Telefonu Performans Testinde! Bir İlke İmza Atacak

Samsung, Galaxy A17 5G için geri sayımı başlattı. Söz konusu cihaz Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte Samsung Galaxy A17 5G performans testi!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Android telefon devi Samsung, bir yandan amiral gemilerine odaklanırken diğer yandan uygun fiyatlı Android kataloğunu da genişletmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce Galaxy M36 5G modelini tanıtan marka, şimdi de Galaxy A17 5G için yoğun mesai harcıyor.

Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Galaxy A17 5G, bu kez Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Böylece cihazın performans sonuçları ve bazı donanım detayları netleşmiş oldu.

Samsung Galaxy A17 5G Geekbench Sonuçları

Galaxy A17 5G’nin Geekbench sonuçlarına göre cihaz, performans testinden tek çekirdekte 942, çoklu çekirdekte ise 2137 puan aldı. Akıllı telefonun kalbinde Exynos 1330 (S5E8535) işlemcisi yer alırken grafik tarafında Mali-G68 MP2 GPU tercih edilmiş. Ayrıca test edilen modelde 6 GB RAM bulunduğu ve Android 15 işletim sistemiyle çalıştığı görülüyor.

Geçtiğimiz ay söz konusu telefonun ana kamerasında optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunacağı ortaya çıkmıştı. Bu özellik, A1x serisinde bir ilk olacak. Dolayısıyla cihazdan beklentiler oldukça yüksek. Fiyat/performans dengesiyle öne çıkması bekleniyor.

Beklenen Samsung Galaxy A17 5G Özellikleri

Özellik Detay
Ekran 6.7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7
RAM 4 GB / 6 GB / 8 GB
Depolama 128 GB / 256 GB
Arka Kamera 50 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
Batarya Kapasitesi 5000 mAh
Hızlı Şarj 25W
Bağlantı 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC

Beklenen Samsung Galaxy A17 5G Fiyatı

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Samsung Galaxy A17 5G'nin 200 ila 230 dolar arasında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Bu da vergiler dahil edildiğinde Türkiye fiyatının yaklaşık 18 bin TL seviyelerinde olabileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A17 5G modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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