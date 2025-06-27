Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefon! 120Hz Ekran ve 8 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Jump 4'ü duyuran Samsung, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Galaxy M36 5G isimli telefon yüksek yenileme hızına, üçlü kamera sistemine ve büyük bataryaya sahip.

Samsung Galaxy M36 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy M36 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A54 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera bulunuyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ön kamera yer alıyor. 164,4 x 77,9 x 7,7 mm boyutlarındaki telefonda çift SIM desteği de mevcut.

Samsung Galaxy M36 5G Fiyatı