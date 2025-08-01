Samsung Galaxy Tab S11 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung'un güçlü donanıma sahip yeni tabletleri çok yakında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletlerin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra'nın ağustos veya eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ve Galaxy Tab S10+ geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Tab S11 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra'da MediaTek Dimensity 9400+ yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Galaxy Tab S11'de 8.160 mAh, Galaxy Tab S11 Ultra'da ise 11.600 mAh batarya kapasitesi bulunacak. İki tabletin de 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Tab S11 Ultra ise 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Tab S11 ise 12 GB RAM'e sahip olacak.

Galaxy Tab S11'de 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunacak. Galaxy Tab S11 Ultra'da ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak. İki tabletin de çift arka kamera ile gelmesi bekleniyor.

Samsung, Galaxy Tab S11 serisinin yanı sıra Galaxy Tab S10 Lite üzerinde de çalışıyor. Ağustos veya eylül ayında tanıtılacağı söylenen uygun fiyatlı Android tablet gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.