Bütçe Dostu Samsung Galaxy A17 Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Galaxy A16 modelini tanıtan Samsung, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A17 olarak isimlendirilecek telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Samsung Galaxy A17 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-A175F model numarasına sahip olan Galaxy A14 4G modeli tek çekirdke testinde 730 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.982 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı seçeneğin sunulması bekleniyor.

Telefon gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Helio G99, Galaxy A15 ve Galaxy A16 modellerinde tercih edilmişti.

GPU tarafında Mali-G57 MC2 yer alıyor. Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda Android 15 işletim sistemi bulunacak. Telefonun 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Galaxy A15 ve Galaxy A16'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera tercih edilmitşi. Galaxy A17 de aynı kamera sistemine sahip olabilir.