Samsung, Bir Modele Daha One UI 8 Güncellemesi Sundu!

Samsung, One UI 8 yazılımını daha fazla cihaza ulaştırmak için hız kesmeden çalışıyor. Şimdiye kadar birçok amiral gemisi modeli beta sürecine dahil eden şirket, artık bütçe dostu Galaxy A26 için de güncelleme hazırlıklarına başladı. İşte güncellemenin detayları...

Samsung Galaxy A26 İçin One UI 8 Güncellemesi

Güney Kore merkezli marka, Galaxy A26’yı henüz resmi olarak One UI 8 beta programına dahil etmese de kısa süre önce ortaya çıkan Geekbench raporu testlerin başladığını ortaya koydu. Geekbench veri tabanında Android 16 tabanlı One UI 8 ile çalışırken görüntülenmesi, şirketin bu model için büyük bir güncelleme hazırlığında olduğunu gösteriyor.

Şirket, önümüzdeki ay Galaxy A35, A36, A54 ve A55 gibi bazı orta segment telefonlar için de beta testlerine başlamayı planlıyor.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak Modeller

Galaxy S25 serisi – One UI 8 güncellemesi Eylül 2025’te geliyor

– One UI 8 güncellemesi Eylül 2025’te geliyor Ekim–Aralık 2025 döneminde gelecekler: Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Galaxy S22 serisi Galaxy Z Fold/Flip 6, Fold/Flip 5, Fold/Flip 4 Galaxy A serisi: A55, A35, A73, A56, A54, A53, A36, A34, A25, A24, A16, A15, A06, A17 Galaxy Tab serisi: Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, Tab S9 serisi, Tab S8 serisi



Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.