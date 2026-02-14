vivo'nun Dev Bataryalı Telefonu Ortaya Çıktı! 8 GB RAM ve Dahası

vivo, V70 FE isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android 16 tabanlı OriginOs 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo V70 FE, yeni bir sertifikasoyn platformunda ortaya çıktı. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Telefon ayrıca dev bataryaya da sahip olacak.

vivo V70 FE'nin NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

V2550 model numarasına sahip olan vivo V70 FE, Tayland'daki NBTC sertifikası aldı. NBTC sertifikası, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Tayland'da telefonun satışa sunulabilmesi için bu sertifika oldukça önemli. Sertifikasyon süreci genellike telefonun yakın zamanda tanıtılacağına işaret eder.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Turbo

MediaTek Dimensity 7360 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo V70 FE gücünü Dimensity 7360 Turbo işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan vivo V60 Lite 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. V70 FE ayrıca 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo V70 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 38 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli V70 FE'nin de Türkiye'de satılması bekleniyor. vivo'nun yeni akıllı telefonunun V60'a kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda V70 FE 40 bin TL üzeri bir fiyatla gelebilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni telefonu V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.