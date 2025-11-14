Samsung'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy A57 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy A57'nin işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon, orta segment bir işlemci ile gelecek. Peki, telefon donanım tarafında neler sunacak?

Samsung Galaxy A57'de Hangi İşlemci Olacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy A57'nin gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacağı iddia edildi. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda 1680 işlemcisinin kullanılma ihtimali oldukça yüksek.

Galaxy A57'nin işlemcisi Exynos 1680'in bir adet 2.0GHz prime çekirdek, dört adet 1.95GHz performans çekirdeği ve üç adet 1.70GHz verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşması bekleniyor. Exynos 1480 ve Exynos 1580 işlemcilerinin de sekiz adet çekirdek içerdiğini belirtelim.

GPU tarafında ise Xclipse 550'nin yer alacağı öne sürüldü. AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine dayanan bu GPU, 1306 MHz hızında çalışacak. Xclipse 550, geçen yılki modele göre küçük bir grafik performansı artışı sunacak. Akıllı telefon 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip olabilir.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.