Samsung Galaxy A36'nın Özellikleri Ortaya Çıktı: Android 15 ile Gelecek!

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy A serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Galaxy A36 olarak isimlendirilecek telefon Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu test hem telefonun sergilediği performansı hem de bazı özellikleri gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy A36, Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

En iyi orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy A36 modeli Geekbench testinde göründü. Telefon tek çekirdek testinde 316 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.455 puan aldı.

Test sonuçlarına göre cihaz Android 15 ile birlikte gelecek. Muhtemelen One UI 7.0 sürümüne sahip olacak. Geekbench'te telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı ancak serinin önceki modelinde olduğu gibi iki farklı RAM seçeneği görebiliriz. Diğer seçenek ise 8 GB olabilir.

Geekbench testinde telefonda 2.4 GHz hızında çalışan dört adet yüksek performanslı, 1.8GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşan işlemcinin yer aldığını görüyoruz. GPU tarafında ise Adreno 710 bulunuyor.

Bu bilgilere göre Galaxy A36'da Snapdragon 6 Gen 3 veya Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinin olduğu düşünülüyor. İki işlemci de 4 nm üretim sürecine sahip. Bu nedenle telefon, 5 nm üretim sürecine sahip Galaxy A35'e kıyasla daha uzun pil ömrü sunabilir.

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