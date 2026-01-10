Bütçe Dostu Galaxy A37 Geliyor! Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A37 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda NBTC sertifikası alan Galaxy A37 5G bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A37 5G'de Kaç mAh Batarya Olacak?

Samsung Galaxy A37 5G, TÜV sertifikası aldı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda 4.905 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A36 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Batarya: 4.905 mAh

4.905 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

IP67 İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 6 GB

Daha önce ortaya çıkan Geekbench testine göre akıllı telefon gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Geekbench testinde akıllı telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Xclipse 530 GPU'ya sahip akıllı telefonda ayrıca IP67 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydını destekleyebilir. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.