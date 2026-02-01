Samsung'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 45W Hızlı Şarja Sahip

Samsung, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy A37 5G isimli akıllı telefon yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon yakında tanıtılacak. Galaxy A57 5G, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

Samsung Galaxy A37 5G, Yeni Bir Sertifika Aldı

Samsung Galaxy A37 5G, SM-A376B/DS model numarası ile GCF sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Bu, üreticinin telefonu resmî olarak satışa sunmadan önce tamamlaması gereken adımlardan biridir. Telefonun şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 4.905 mAh

4.905 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Akıllı telefon, 4.905 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Galaxy A37 5G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,7 inç büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Telefon gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi mevcut. Yeni telefon ayrıca 6 GB RAM'e sahip olacak.