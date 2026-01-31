Samsung'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Samsung, Galaxy A37 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu Android telefon, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı, yüksek şarj hızı ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A37 5G, Yeni Bir Sertifika Aldı

Samsung Galaxy A37 5G, Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda SM-A376B/DS model numarası ile birlikte ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Malezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Malezya dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 4.905 mAh

4.905 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 RAM: 6 GB

6 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

IP67 İşletim Sistemi: Android 16

Samsung Galaxy A37 5G'de Exynos 1480 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy A37 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda 4.905 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telfeon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Galaxy A37 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 6 GB RAM'e sahip akıllı telefonda Xclipse 530 GPU yer alacak.