Samsung'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip
Samsung Galaxy A37 5G SIRIM sertifikası aldı. Peki, bu sertifika ne anlama geliyor? İşte bütçe dostu akıllı telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy A37 5G, SIRIM sertifikası aldı.
- Bu sertifika, akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.
- Bütçe dostu telefonda Exynos 1480 işlemcisi bulunacak.
Samsung, Galaxy A37 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu Android telefon, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı, yüksek şarj hızı ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.
Samsung Galaxy A37 5G, Yeni Bir Sertifika Aldı
Samsung Galaxy A37 5G, Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda SM-A376B/DS model numarası ile birlikte ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Malezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Malezya dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil.
Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Batarya: 4.905 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- İşlemci: Exynos 1480
- GPU: Xclipse 530
- RAM: 6 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Ana Kamera: 50 MP
- Makro Kamera: 5 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67
- İşletim Sistemi: Android 16
Samsung Galaxy A37 5G'de Exynos 1480 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.
Akıllı telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy A37 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda 4.905 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telfeon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 50 MP Kamera ve Dahası
Itel City 200'ün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, uygun fiyatlı Android telefonda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Galaxy A37 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 6 GB RAM'e sahip akıllı telefonda Xclipse 530 GPU yer alacak.