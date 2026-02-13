Bütçe Dostu Galaxy A37 5G'nin Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A37 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung Galaxy A37 5G'nin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte bütçe dostu telefonun tasarımı belli oldu. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen telefon çok şık görünüyor.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Samsung Galaxy A37 5G'nin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül yer alacak. Dikey olarak konumlanacak bu modül üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Samsung logosu da bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları konumlanacak.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 4.905 mAh

4.905 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

İddiaya göre Samsung Galaxy A37 5G'de Exynos 1480 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi mevcut. Yeni telefon ayrıca 6 GB RAM'e sahip olacak.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A37 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 19 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A37 5G'nin, Galaxy A37 5G'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 25 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A37 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37 5G'nin mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A36 5G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.