POCO'dan 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

POCO X8 Pro Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyat etiketi ortaya çıkan POCO X8 Pro Max, bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci yer alacak. Telefon ayrıca dev bataryaya sahip oalcak.

POCO X8 Pro Max'in TKDN Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

POCO X8 Pro Max, 2602BPC18G model numarası ile birlikte TKDN sertifikası aldı. Bu sertifika, cihazın Endonezya'da satışa sunulabilmesi için gerekli resmî onaylardan biridir. Telefon Endonezya'nın yanı sıra Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

POCO X8 Pro Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO X7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen POCO X8 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 529,90 euro (27.483 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 579,90 euro (30.077 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak.

POCO X7 Pro şu anda 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max, X7 Pro'dan daha güçlü bir işlemci ve daha yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok bakımdan daha üstün özelliklere sahip olacak. Bu nedenle X8 Pro Max, Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyatla satılabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Resmî fiyat, lansman ile beraber belli olacak.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro Max'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Merakla beklenen bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde iki adet kamera dikey olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.