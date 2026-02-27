Samsung'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 45W Hızlı Şarj ve Dahası

Samsung, Galaxy A37 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Galaxy A37'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon, serinin önceki modeli Galaxy A36 ile aynı batarya kapasitesine ve şarj hızına sahip olacak.

Samsung Galaxy A37'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung Galaxy A37 Eprel veri tabanında ortaya çıktı. Eprel veri tabanındaki bilgilere göre akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Standart Avrupa Birliği (AB) testlerine göre akıllı telefon enerji verliliğinde A derecesi aldı.

A derecesinin AB'nin telefonlar ve elektronik cihazlar için uyguladığı Eprel sistemindeki en yüksek not olduğunu belirtelim. Bu sistem tıpkı beyaz eşyalarda gördüğümüz enerji sınıflarına benzer bir mantığa sahip. A'dan G'ye kadar harfler bulunuyor. A en verimliyken G ise en verimsiz anlamına geliyor.

Galaxy A37'nin tek şarjla 53 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Bu pil ömrünün laboratuvar testlerinden elde edilen bir değer olduğunu belirtelim. Bu testler arasında arama yapma, internette gezinme, video izleme gibi belirli kullanım senaryolarının karışımını içeriyor. Dolayısıyla bu süre gerçek hayatta herkesin kullanım alışkanlıklarına birebir uymayabilir. Örneğin uzun süre boyunca oyun oynayan bir kullanıcı, daha kısa bir pil süresi ile karşılaşabilir.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

IP67 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

Samsung'un yeni telefonu gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A36'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A37 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Türkiye'de Samsung marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla Galaxy A57'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Çok şık tasarıma ve bütçe dostu fiyata sahip olan Galaxy A36, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A36'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 19.999 TL'ye satılıyor. Galaxy A37, Galaxy A36'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini vergili fiyatı 25 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yeni modelde özellikle batarya tarafında daha yüksek bir kapasite bekliyordum ancak Eprel veri tabanında ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun önceki model ile aynı batarya kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Bu kapasite her ne kadar günlük kullanım için yeterli olsa da uzun süre boyunca oyun oynayanlar ve sosyal medyada saatlerce zaman geçiren kullanıcılar için yetersiz gelebilir.

Şu anda kullandığım telefonda da 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut ve uzun süre oyun oynadığımda veya telefonda biraz uzun zaman geçirdiğimde gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Galaxy A37 5G'nin 45W hızlı şarj teknolojisinin ise 5000 mAh bataryalı telefon için yeterli olduğunu da söyleyebilirim.