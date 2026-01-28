Bütçe Dostu Galaxy A37 Geliyor! 50 MP Kamera ve Dahası

Samsung, Galaxy A37 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy A37'nin tasarımı ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre akıllı telefon çok şık bir görünüme sahip olacak. Android telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A37'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre Samsung Galaxy A37'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Görselde telefonun mor renge sahip sürümü bulunuyor. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 4.905 mAh

4.905 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

Samsung Galaxy A37 gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydını destekleyebilir. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 4.905 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telfeon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy A37, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.