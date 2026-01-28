108 MP Kameraya Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Motorola Moto G77 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan Moto G77'nin bu kez fiyatı sızdırıldı. Bütçe dostu Android telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in orta segment işlemcisi bulunacak.

Motorola Moto G77'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre Motorola Moto G77'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 376,89 euro (19.638 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Motorola Moto G77'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ana Kamera: 108 MP

108 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Dimensity 6400 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonda IP64 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, G77'nin su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Moto G77'nin 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.