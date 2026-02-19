Samsung'un Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A37 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ortaya çıkan Samsung Galaxy A37, bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Telefon yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A37'nin IMDA Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Samsung Galaxy A37, A376B/DS model numarası ile birlikte IMDA sertifikası aldı. Bu sertifika, Singapur'da akıllı telefonun belirli teknik ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. IMDA sertifikası, uygun fiyatlı Android telefonun Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 4.905 mAh

4.905 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

IP67 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy A36 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Gaalxy A37'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 4.905 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonda ayrıca Xclipse 530 ve 6 GB RAM bulunacak.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A36, 19 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A37, önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun başlangıç fiyatı 25 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A37 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37'nin mart veya nisan ayında tanıtılabilir. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Siyah, açık gri, açık yeşil ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Galaxy A36 5G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.