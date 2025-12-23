Samsung'un 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Android telefon, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra Yeni Sertifika Aldı

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26 Ultra, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda SM-S948B/DS model numarasıyla görüntülendi. NBTC sertifikası, cihazın Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Telefon Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera Batarya: 5.400 mAh

5.400 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 60W kablolu hızlı şarj / 15W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj / 15W kablosuz hızlı şarj Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Galaxy S26 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto lens, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameraya dair henüz bir bilgi mevcut değil. Akıllı telefon ayrıca 5.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Samsung Galaxy S26 ve Samsung Galaxy S26+ modellerinin de duyurulacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak.