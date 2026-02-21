120Hz Ekranlı Samsung Galaxy A37 Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy A37 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Galaxy A37'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Yüksek yenileme hızına sahip akıllı telefonda Samsung tarafından üretilen orta segment bir Exynos işlemci bulunacak.

Samsung Galaxy A37 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Galaxy A serisinin diğer modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Galaxy A57'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Siyah, açık gri, açık yeşil ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Galaxy A36, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ön Kamera: 12 MP

Ana Kamera: 50 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

RAM: 6 GB / 8 GB

İşlemci: Exynos 1480

GPU: Xclipse 530

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

Hızlı Şarj: 45W

Batarya: 4.905 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A37'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzeirnde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon ayrıca 4.905 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Samsung'un yeni akıllı telefonunda Exynos 1480 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Samsung Galaxy A36'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. IP67 sertifikasına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy A36, 19 bin 999 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy A37, Galaxy A36'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun vergili fiyatı tahmini 25 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.