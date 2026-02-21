144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

iQOO 15R 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15R 5G'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO 15R 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15R 5G'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Akıllı telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor.

iQOO 15R 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megpaiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefon ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Telefon, bu sertifikalar sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

iQOO 15R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre iQOO 15R 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 45 bin 999 rupi (22 bin 197 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 999 rupi (23 bin 162 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 999 rupi (25 bin 575 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

iQOO 15R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. iQOO'nun akıllı telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla iQOO 15R 5G'nin Türkiye'de satılması beklenmiyor. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.