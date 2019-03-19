Samsung Galaxy A50 ve Galaxy A30’un Türkiye Fiyatları Açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk kez Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcıların beğenisine sunduğu orta segment telefonları Galaxy A50 ve Galaxy A30, Türkiye’de satışa çıktı. Yeni A serisini mart ayı sonuna kadar ön satış kampanyası ile satın alanlar, 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı kazanma şansına sahip olacak.

Orta segmentte konumlandırdığı telefon modellerinde önemli bir revizyona giden Samsung, amiral gemisi telefonlarda görmeye alışık olduğumuz tasarım ve teknik özellikleri, Galaxy A50 ve Galaxy A30 ile kullanıcılara sunuyor.

Önemli özelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla da dikkat çeken yeni A serisi, en iddialı olduğu pazarlardan bir tanesi olan Türkiye’de satışa çıktı.

Galaxy A50 ve A30’u 31 Mart’a kadar ön satış kampanyası kapsamındaki mağazalardan ve internet sitelerinden satın alanlar kişiler, kampanya koşullarını yerine getirmek kaydıyla 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazına da ücretsiz olarak sahip olma fırsatını yakalayabilecekler.

Peki, Galaxy A50 ve A30 özellikleri neler? Galaxy A50 ve A30 Türkiye fiyatı ne kadar? Hadi gelin, bu soruların cevaplarına hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy A50 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy A50, Exynos 7 Series 9610 yonga seti, 4G / 6GB RAM, 64GB / 128GB genişletilebilir depolama, 4.000 mAh pil ve Gorilla Glass 3 ile korunan 6.4 inç FHD + ekran sunuyor.

Telefonda, 25MP + 8MP + 5MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Su damlası formundaki çentiğinde 25 megapiksel bir selfie kamerası bulunduran Galaxy A50, ekran içi parmak izi okuyucu ile destekleniyor.

Prizma Siyahı, Prizma Beyazı ve Prizma Mavisi olmak üzere üç yeni renk seçeneğiyle gelen cihaz, 2849 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Samsung Galaxy A30 Özellikleri ve Fiyatı

Yeni A serisinin bir diğer üyesi Galaxy A30 ise 6.4 inç FHD+ Super AMOLED ekranında 1080 x 2340 çözünürlük sunuyor. Gücünü Exynos 7 Series 7904 işlemcisinden alan telefon, 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB depolama alanı seçeneklerine sahip.

Galaxy A30, Ultra Geniş açılı objektif de içeren 16MP + 5MP ikili kamera kurulumu gibi gelişmiş kamera özelliklerinin yanı sıra, arkada yer alan parmak izi sistemi ile güvenli erişim sağlıyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefonun satış fiyatı 2299 TL olarak açıklandı.

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