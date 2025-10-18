Samsung, Dört Model İçin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı!

Samsung, akıllı telefonlarına uzun yıllar boyunca güncelleme sunmasıyla sektörde ayrı bir yere sahip. Güney Koreli dev sadece amiral gemilerine değil, uygun fiyatlı modellerine bile düzenli yazılım desteği vererek kullanıcıların takdirini kazanıyor. Ancak hiçbir cihaz sonsuza kadar desteklenmiyor. Zamanla bazı modeller resmen yaşını dolduruyor ve güncelleme almayı bırakıyor. Gelen son bilgilere göre Samsung, dört akıllı telefon modeli için güncelleme desteğini resmen kesti. İşte detaylar…

Samsung'un Dört Modeli Artık Güncelleme Almayacak

Gelen bilgilere göre Samsung, yazılım desteği sunduğu modeller listesini güncelledi. Bu değişiklikle birlikte Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G ve Galaxy F42 5G listeden çıkarıldı. Bu da söz konusu akıllı telefonların artık hiçbir güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Aslında bu cihazlar zaten yeni Android sürümü almıyordu ancak güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam ediyordu. Artık bu güvenlik güncellemeleri de tamamen sona erdi.

2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülen bu akıllı telefonlar için dört yıl güvenlik güncellemesi sözü verilmişti. Bu süre de dolmuş oldu.

Güncelleme almayacak akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı:

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A03 Core

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy F42 5G

