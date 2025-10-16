Samsung'un Yeni Serisi Üretimden Kalkabilir: Büyük Yatırım Yapmıştı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarındaki stratejik yol haritasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Gelen son bilgilere göre şirket, yeni ultra ince gövdeli telefon konseptinden vazgeçmek üzere.

Bu kararın altında yatan sebep ise henüz bu yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy S25 Edge modeli. Söz konusu cihazın beklentileri karşılayamaması nedeniyle şirketin Galaxy S Edge serisini tamamen iptal ettiği bildiriliyor. İşte detaylar!

Galaxy S Edge Serisi Rafa Kaldırılabilir!

Güney Kore kaynakları tarafından paylaşılan bazı raporlara göre Samsung, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 Edge modelini iptal etme kararı aldı. Dahası, şirket bu modelin de içinde bulunduğu yeni ultra ince Edge serisini tamamen rafa kaldırma ihtimali üzerinde de duruyor.

Bu radikal kararın arkasındaki temel neden ise serinin mevcut tek temsilcisi olan Galaxy S25 Edge'in satış performansının beklentilerin fersah fersah altında kalması.

Paylaşılan verilerine göre, tıpkı iPhone Air gibi ultra ince yapısıyla öne çıkan telefon piyasaya sürüldüğü temmuz ayında yalnızca 190 bin adet satabildi. Ağustos ayına kadar geçen sürede ise toplam satış adedi ise 1.3 milyon seviyelerinde kaldı.

Bu rakamlar, ocak ayında tanıtılan ve pek çok kişi tarafından beğeni toplayan Samsung Galaxy S25 serisi modellerine kıyasla oldukça düşük kalıyor. Zira aynı dönemde diğer cihazların S25 Edge'e göre adeta kapış kapış gittiği gözlemleniyor.

Galaxy S25 Ultra: 12.18 milyon adet

Galaxy S25: 8.28 milyon adet

Galaxy S25 Plus: 5.05 milyon adet

Geldiğimiz noktada Samsung, mevcut S25 Edge modelini pek çok bölgede lansman fiyatının oldukça altındaki etiketlerle satışta sunmak zorunda kaldı. Firma bu modelin başarısızlığı sonucu Galaxy S26 Edge modelini geliştirme aşamasındayken iptal etme kararı aldı. Markanın aynı zamanda stokları bittikten sonra S25 Edge'i de satıştan kaldıracağı söyleniyor.

Galaxy S26 Serisi Bildiğimiz Gibi Geliyor

Daha öncesinde ortaya atılan sızıntılar, Samsung'un yaklaşan Galaxy S26 serisi ile birlikte ana ve Ultra modeline kıyasla daha az talep gören Plus modelini rafa kaldıracağını gösteriyordu. Nitekim firmanın hedefi bu versiyon yerine ilk olarak bu yıl piyasaya sürdüğü Edge modellerini seriye eklemekti.

Ancak mevcut tabloda S25 Plus'ın bile Galaxy S25 Edge'e göre yaklaşık 5 kat daha fazla satışa ulaştığı görülüyor. Bu nedenle analistler Samsung'un bu kararından vazgeçeceğini ve Galaxy S26 serisinde de Plus modelini göreceğimizi öne sürüyor.

Peki siz Samsung'un Galaxy S Edge serisi hakkında verdiği iptal kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.