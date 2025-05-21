Samsung'un Bütçe Dostu Telefonuna One UI 7 Güncellemesi Geldi

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A55 5G modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla beraber bütçe dostu akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A55 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy A55 5G modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınladı. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme 2.8 GB dosya boyutuna sahip.

A556BXXU7BYDB / A556BOXM7BYDB / A556BXXU7BYDC sürüm numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Teknoloji devi, 2024 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A35 modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınlamıştı. Android 14 ile kutudan çıkan iki telefonun 4 büyük Android güncellemesi alacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy A55 Özellikleri