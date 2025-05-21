Samsung'un Bütçe Dostu Telefonuna One UI 7 Güncellemesi Geldi
Samsung'un bütçe dostu akıllı telefonu Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi aldı. İşte yeni güncellemeye dair merak edilen ayrıntılar!
Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A55 5G modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla beraber bütçe dostu akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.
Samsung Galaxy A55 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy A55 5G modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınladı. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme 2.8 GB dosya boyutuna sahip.
A556BXXU7BYDB / A556BOXM7BYDB / A556BXXU7BYDC sürüm numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.
Teknoloji devi, 2024 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A35 modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınlamıştı. Android 14 ile kutudan çıkan iki telefonun 4 büyük Android güncellemesi alacağı söyleniyor.
Samsung Galaxy A55 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 390 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Exynos 1480
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.1
- Ağırlık: 213 gram
- Kalınlık: 8,2 mm