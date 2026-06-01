Bu Telefon Dev Bataryaya Rağmen Hızlı Şarj Oluyor! Güçlü İşlemcisi Var

Huawei, çok şık bir tasarıma sahip olan Nova 16'yı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Bu da genel telefon kullanımını olumlu yönde etkiliyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Huawei Nova 16'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,68 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Kirin 9010S

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7,000 mAh

7,000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Huawei Nova 16'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

Nova 16'da Kirin 9010S işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Asphalt Legends, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunu çalıştırabiliyor. Kirin 9010S işlemcisinin Nova 16 Ultra, Nova 15 Ultra ve Nova 15 Pro'da da yer aldığını belirtelim.

Huawei Nova 16'nın Ekranı Nasıl?

Telefon 6,68 inç ekran büyüklüğüne seahip. Nova 16, OLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli olduğunun altıın çizelim.

OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Huawei Nova 15'te 6,7 inç ekran boyutu,1084 x 2412 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Huawei Nova 16'nın Bataryası Kaç mAh?

Huawei'in yeni telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefonun uzun pil ömrü sunacağını belirtelim. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Nova 15'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Huawei Nova 16'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Bu arada periskop telefoto kamera, periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Telefon ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Nova 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Huawei Nova 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Nova 14 Pro, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 16'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Nova 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Huawei Nova 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

256 GB depolama: 2.999 yuan (20.363 TL)

512 GB depolama: 3.499 yuan (23.758 TL)

1 TB depolama: 3.999 yuan (27.153 TL)

Huawei Nova 16'nın 2 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 20 bin 363 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Huawei Nova 16'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun en önemli nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. OLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor çünkü çok canlı renklere sahip. Bu arada Nova 16'nın hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim.