120Hz Ekranlı Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A57'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde RAM seçenekleri sızdırılan Samsung Galaxy A57'nin bu kez fiyatı ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon bütçe dostu bir fiyata sahip olacak. Orta segment telefon, yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 539 euro (27 bin 599 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 609 euro (31 bin 183 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Samsung Galaxy A56 şu anda 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise önceki daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A57'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 5.000 mAh

Samsung Galaxy A57'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy A57'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A57 gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. Samsung Galaxy A56'da bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy A57, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Samsung Galaxy A56'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık mevcut.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Samsung Galaxy A57'nin orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranda film, dizi ve video izlemek çok keyifli olacaktır. Exynos 1680 işlemcisi sayesinde akıllı telefonda mobil oyunlar da sorunsuz şekilde oynanacaktır.