Lenovo'nun 165z Ekranlı Oyun Tableti Yolda! 9000 mAh Bataryası Var

Lenovo'nun yeni oyun tableti Legion Y700 2026'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Legion Y700 2026'nın tanıtım tarihi belli oldu. Güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak tablet çok yakında tanıtılacak.

Lenovo Legion Y700 2026 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemine sahip Lenovo Legion Y700 2026, 18 Mart tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber oyun tabletinin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de Lenovo marka tabletler satılıyor. Dolayısıyla Legion Y700 2026 modelinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y700 (4. nesil) için 3 bin 299 yuan (21.031 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Legion Y700 2026'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet 3 bin 500 yuan (22.454 TL) fiyata sahip olabilir. Buna göre tablet Türkiye'de 30 bin TL civarı satışa sunulabilir. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Şarj Hızı: 68W

68W Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

1904 x 3040 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Piksel Yoğunluğu: 408 PPI

408 PPI Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP

Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3. nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Lenovo Legion Y700 (4. nesil) ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Lenovo Legion Y700 2026'nın ekranı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 408 PPI piksel yoğunluğu, 800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Lenovo'nun yeni oyun tableti, 9000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Tablet ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Önceki modelde 7600 mah batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y700 2026'nın hem güçlü işlemcisi hem yüksek yenileme hızı hem de dev bataryasıyla birlikte beklentileri fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum. Tablette yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunların bile sorunsuz şekilde oynanabileceğini söyleyebilirim. Dev batarya ise uzun pil ömrü sunacağından dolayı oyun keyfi yarıda kesilmeyecek.