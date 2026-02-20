12 GB RAM'li Samsung Galaxy A57'nin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy A57'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde IMDA sertifikası alan Samsung Galaxy A57'nin bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızına sahip telefon çok yakında tanıtılacak.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Galaxy A serisinin diğer modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Galaxy A57'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında piyasaya sürülmüştü.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Samsung Galaxy A57 gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanan Samsung Galaxy A56 5G'de bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Samsung Galaxy A56 şu anda 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.