Samsung Kullanıcılarına Kötü Haber: Sevilen Özellikler Ücretli Oluyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerini duyurmuştu. Firma, halihazırda sevilen bu özellikleri bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S25 serisi ile birlikte iyiden iyiye genişletti ve bu alanda Apple gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Gelen son haberlere göre Samsung, şimdi de kullanıcıların severek kullandığı Galaxy AI özelliklerinden gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, şirketin yakın zamanda bazı yapay zeka özelliklerini yalnızca ücretli bir abonelik sistemiyle sunmayı planladığı söyleniyor. İşte detaylar!

Galaxy AI Özellikleri Bu Sonhabarda Ücretli Hale Gelebilir

Geçtiğimiz dönemde Galaxy AI özelliklerinin 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacağı sözünü veren Samsung, henüz yapay zeka özelliklerinin fiyatlandırılması ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sektörel kaynaklara göre firma, yakında bu konudaki sessizliğini bozacak. Şirketin bu yılın sonbahar aylarında Galaxy AI'ın ücretli hale geleceğini duyurması bekleniyor.

Öte yandan, tüm Galaxy AI özelliklerinin ücretli olup olmayacağı ya da hangi özelliklerin ücretli sisteme dahil edileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak birçok kaynağa göre yalnızca gelişmiş yapay zeka araçlarının ücretli olması gündemde.

Bu kapsamda, “Circle to Search” ve “Live Translate” gibi temel ve kullanıcı dostu özelliklerin ücretsiz olarak sunulmaya devam etmesi bekleniyor. Buna karşın, görsel ve video üretimi gibi yüksek işlem gücü gerektiren gelişmiş araçların ise aylık abonelik sistemiyle yalnızca ücretli kullanıcılara sunulacağı öngörülüyor.

Bu konudaki belirsizliklerin önümüzdeki ay düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklığa kavuşması muhtemel. Nitekim Samsung’un bu etkinlikte Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleriyle birlikte yeni yapay zeka özelliklerini tanıtması ve Galaxy AI’ın geleceğine dair önemli bilgiler paylaşması bekleniyor.Gelişmeler için takipte kalın!