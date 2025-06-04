İşlemcisi Çok Güçlü: Samsung Galaxy Z Fold 7 Performans Testine Girdi

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin ardından serinin yeni telefonuna dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Z Fold 6 Geekbench testinde görüntülendi. Bununla beraber katlanabilir telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-F966B model numarasına sahip katlanabilir telefon tek çekirdek testinde 2 bin 896 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 226 puan alarak önemli bir başarı elde etti. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelecek telefonda Adreno 830 GPU mevcut. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefon 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy Z Fold 7'nin 4 bin 400 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Galaxy Z Fold 6'da da aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti.