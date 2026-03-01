Samsung Bu Güncellemeyle Telefonunuzun Kontrolünü Elinizden Aldı

Samsung, Şubat 2026 güvenlik güncellemesiyle birlikte Android kurtarma menüsündeki bazı seçenekleri sessiz sedasız telefonlarından kaldırdı. Kaldırılan özellikler arasında kullanıcılarının sık başvurduğu ve telefon sorunlarını çözmede kritik rol oynayan araçlar da bulunuyor.

Samsung Android Kurtarma Menüsünde Neleri Değiştirdi?

Bildiğiniz üzere her Android akıllı telefon arka planda çalışan bir kurtarma menüsüne sahip. Telefonunuzu kapattıktan sonra belirli tuş kombinasyonuyla erişebildiğiniz bu gizli menü, yıllardır teknik sorunlar yaşayan kullanıcılara hayat kurtaran bir araç olarak hizmet ediyor. Ancak Samsung, son yayınladığı güncelleme ile bu menüdeki pek çok seçeneği telefonlarında kaldırdı.

Kaldırılan araçlar arasında ADB üzerinden güncelleme yükleme, SD karttan güncelleme yükleme, sistem önbelleğini temizleme, kurtarma günlüklerini görüntüleme ve teknik sorunların ne olduğunu anlamak için kullanılan çeşitli testleri yer alıyor. Oldukça kritik olan bu özelliker kaldırılınca geriye yeniden başlatma, fabrika ayarlarına sıfırlama ve kapatma seçenekleri kalıyor.

Şubat 2026 güncellemesiyle gelen bu değişiklik şu an için Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 modellerinde karşımıza çıktı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha pek çok modelde görülmesi bekleniyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S26 serisinde ise henüz bir değişiklik yok. Ancak bu da yakında değişecektir.

Bu Değişiklik Sizi Nasıl Etkileyecek?

Belirtmekte fayda var ki Android akıllı telefonlar eskisi kadar problemli ürünler değil. Bu nedenle pek çok kullanıcı bu menüye yıllardır hiç girmemiş bile olabilir. Ancak bu değişikliğin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ortada kesinlikle bir hak kaybı var.

Örneğin yeni bir One UI güncellemesinin ardından telefon yavaşlamaya başladığında ya da pil tüketimi aniden arttığında sistem önbelleğini temizlemek, pek çok kullanıcının ilk başvurduğu çözüm yoluydu.

Teknik servisler ve telefonlarını kurcalamaktan hoşlanan kullanıcılar için kayıp daha da büyük. ADB sideloading ve SD kart üzerinden güncelleme yüklemek gibi özellikleri kaybetmek Samsung'un sınırlamalarına takılmak istemeyen kullanıcılar için oldukça kötü.

Samsung Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirket, bu kapsamlı değişikliğin neden yapıldığına dair herhangi bir açıklama getirmedi. Ancak teknoloji kulislerinde güçlü bir teori dolaşıyor. Bildiğiniz üzere Samsung, One UI'ın henüz yayınlanmamış sürümlerinin sızdırılmasıyla uzun süredir mücadele ediyor.

Sızıntıları yapan kişilerin de bu kurtarma menüsündeki araçları kullandığı biliniyor. Bu nedenle şirketin birkaç kişinin neden olduğu sızıntıları durdurmak adına milyonlarca kullanıcısının araçlarını kaldırmayı tercih etmiş olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Samsung, One UI 8 ile birlikte OEM kilidini açma seçeneğini de kaldırmıştı. Bu adım kullanıcıların özel işletim sistemi kurmasını ve cihazı kökleyen uygulamalar yüklemesini imkansız hale getiriyordu. Kurtarma menüsündeki bu yeni değişiklik o sürecin bir devamı niteliğinde.