Samsung'un Fiyat Performans Odaklı Yeni Kulaklığı Türkiye'de!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir Fan Edition ürünüyle ülkemize ayak bastı. Markanın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy Buds 3 FE nihayet Türkiye'de satışa sundu. Cihazın Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Galaxy AI gibi güçlü özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatlı olması, bu ürünü tüketiciler için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

Samsung Galaxy Buds 3 FE'nin Özellikleri

Geliştirilmiş ses kalitesi ve aktif gürültü önleme teknolojisiyle dikkat çeken yeni kablosuz kulaklık, selefi Samsung Galaxy Buds FE'ye kıyasla daha büyük hoparlörlerle birlikte geliyor. Cihaz bu sayede zengin bas ve berrak tiz sesleri bir araya getirerek dengeli bir ses deneyimi sunabiliyor.

Samsung bu modelde de yapay zeka desteğini ön planda tutuyor. Makine öğrenmesiyle güçlendirilmiş Crystal Clear Call teknolojisi ile birlikte gelen kulaklık, telefon görüşmeleri sırasında ortam gürültüsünü izole ederek sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Yeni Buds 3 FE ayrıca Galaxy AI entegrasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar, bu entegrasyon sayesinde Google Gemini'ye hızlı erişim sağlayabiliyor ve Interpreter özelliği ile yabancı dilde yapılan konuşmaları eş zamanlı olarak tercüme edebiliyor.

Samung Galaxy Buds 3 FE'nin tasarımı ve kontrol mekanizması da oldukça pratik. Müziği duraklatmak veya oynatmak için kulaklığın sapını sıkmak, ses seviyesini ayarlamak için ise kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Auto Switch özelliği sayesinde ise telefonunuz, tabletiniz veya Galaxy Book'unuz arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Pil ömrü konusunda da oldukça iddialı olan kulaklık, ANC açıkken bile 6 saate kadar kullanım vadediyor. Cihaz, şarj kutusuyla birlikte ise toplamda 30 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor.

Özellikler Hoparlör Tek yönlü, 11 mm sürücü Gürültü Kontrolü Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Ortam Sesi Modu Mikrofonlar Toplam 6 adet mikrofon (her kulaklıkta 3 adet). Ses Kodekleri AAC, SBC ve Samsung Seamless Codec (SSC) desteği Bağlantı Bluetooth v5.4 ve Otomatik Geçiş (Auto Switch) özelliği Suya Dayanıklılık IP54 Renk Seçenekleri Siyah ve Gri Ağırlık 51.8 gram (kulaklıklar 10 gram, şarj kutusu 41.8 gram) Pil Ömrü Kulaklıklar 53 mAh, şarj kutusu 515 mAh Sensörler Hall, Yakınlık ve Dokunmatik Sensörler

Samsung Galaxy Buds 3 FE'nin Fiyatı

Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle ülkemizde satışa sunulan Galaxy Buds 3 FE, an itibariyle 5.499 TL karşılığında satın alınabiliyor. Yeni kulaklık ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Samsung'un resmi internet mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz yeni Buds 3 FE hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi gürültü önleyici kulaklık modelleri arasında girebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!