Samsung Galaxy Buds FE'nin Tasarımı Sızdırıldı

Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen kablosuz kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds FE'nin tasarımı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, kulaklığın nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Buds FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Buds FE ile ilgili görüntüler gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görsellere göre Samsung marka kablosuz kulaklık modeli siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.

Kulaklığın şarj kutusu Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro modellerinin şarj kutusuna, kulaklıkların kendisi ise Buds+ olarak isimlendirilen modele benziyor. Şarj kutusunun arka tarafında USB-C portu yer alırken ön ve iç kısımlarında ise ışık bulunuyor.

Galaxy Buds FE'nin batarya kapasitesi henüz açıklanmadı. Bu nedenle kulaklıkların ve şarj kutsunun kaç mAh batarya kapasitesine sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ses kalitesi konusunda başarılı bir performans sergilemesi beklenen kulaklığın gelişmiş bas üretimi için 12 mm sürücüye sahip olacağı öne sürüldü.

100 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürülen Buds FE'nin Samsung Galaxy S23 FE ve Samsung Galaxy Tab S9 FE ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Resmî tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı.

Samsung marka yeni kablosuz kulaklığın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.