Samsung Galaxy F36 5G Satışa Sunuldu! Uygun Fiyata 120Hz Ekran

21 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy F36 5G bugün (29 Temmuz 2025) Hindistan'da 17.500 rupi (8.169 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bütçe dostu Android telefon 120Hz yenileme hızı ve 8 GB RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Galaxy F36 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy F36 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A54 5G ve Samsung Galaxy M36 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Bütçe dostu telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Uygun fiyatlı Samsung telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefon, 6 yıl boyunca büyük Android güncellemelerini alacak. Böylece telefon yıllar boyunca güncelliğini koruyarak üst düzey bir deneyim sunacak. 197 gram ağırlığındaki telefonun yalnızca 7,7 mm kalınğında olduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy F36 5G Fiyatı