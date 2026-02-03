En Sevilen Telefonlar: Zirvede Ekran Altı Kameralı Telefon Var!

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bununla beraber en sevilen telefonlar belli oldu. Nubia'nın ekran altı kameraya sahip bir akıllı telefonu zirvede yer aldı. Listede ayrıca Huawe, OPPO, Honor, OnePlus ve Realme dahil olmak üzere birçok markanın telefonları da bulunuyor. Sıralamaya iPhone'ların dahil edilmediğini belirtelim.

En güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar ve en güçlü tabletler listelerini paylaşan AnTuTu, bu kez en sevilen akıllı telefon modellerini duyurdu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu liste, kullanıcıların kendi telefonlarına dair öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. Yüzde 99,99 kullanıcı memnuniyet oranına sahip olan Nubia Z80 Ultra zirvede yer aldı. Bu telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Telefonlar (Ocak 2026)

Huawei Mate 70 Pro+, yüzde 98,46 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada konumlandı. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan akıllı telefonda 16 GB RAM bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1316 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüzde 98,42 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan Huawei Mate 70 Pro Premium Edition üçüncü sırada yer aldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda Kirin 9020 işlemcisi mevcut. Bu telefonu yüzde 97,22 kullanıcı memnuniyeti oranı ile OPPO K13 Turbo 5G takip etti.

Beşinci sırada yüzde 95,38 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip Honor 400 Pro, altıncı sırada ise 95,32 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip OPPO Find X8 Ultra yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OnePlus Ace 6 ise yüzde 94,8 kullanıcı memnuniyeti oranı ile yedinci sırada konumlandı.