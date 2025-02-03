Samsung Galaxy Fold 7 ve Flip 7'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin özellikleri uzun süredir merak ediliyordu. Ortaya çıkan yeni bilgiler, söz konusu telefonların hangi donanıma sahip olacağını gözler önnüe serdi.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 7 modelinde dünya genelinde Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edileceği öne sürüldü. Yalnızca 12 GB RAM ile birlikte geleceği söylenen telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

Galaxy Z Fold 6 modelinde de sadece 12 GB RAM kullanılmıştı. Katlanabilir telefonun depolama tarafında da 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Eğer iddia doğruysa depolama ve RAM tarafında bir değişiklik görmeyeceğiz.

Galaxy Z Flip 7'nin Exynos 2500 işlemcisi ile beraber geleceği iddia edildi. 12 GB RAM'e sahip olacağı söylenen telefonun 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacağı öne sürüldü.

Galaxy Z Flip 6 modelinde de 12 GB RAM tercih edilmişti ancak depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulmuştu. Görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, yeni Z Flip modelinde 128 GB seçeneğini kaldırmaya hazırlanıyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.