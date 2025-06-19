Bütçe Dostu Samsung Galaxy M36'nın Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Galaxy M35 modelini tanıtan Samsung, Galaxy M36 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Galaxy M36'nın çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca telefonun bazı özelliklerini de paylaştı.

Samsung Galaxy M36 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy M36 27 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Galaxy M36'da kameralar artık ayrı halkalar yerine hap şeklinde bir modül üzerinde yer alacak. Ses açma ve güç butonları, önceki modellerde olduğu gibi sağ kısımda bulunacak.

Samsung Galaxy M36'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera buluncak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

7,7 mm kalınlığındaki telefon 4K video kaydı yapabilecek. Telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunacak.

Galaxy M36 gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2023'te çıkan Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Samsung Galaxy M36'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy M36'nın 20.000 Hindistan rupisinden (9.121 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.