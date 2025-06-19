vivo'dan 6000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Uzun süredir beklenen vivo T4 Lite ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda T4 Lite'ın çıkış tarihi belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen telefon ne zaman çıkacak?

vivo T4 Lite Ne Zaman Çıkacak?

vivo T4 Lite 24 Haziran tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. T4 serisinin diğer modeli T4 Ultra 11 Haziran'da tanıtılmıştı.

vivo T4 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

vivo T4 Lite'ta Dimensity 6300 bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB depolama alanı yer alacak. 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

vivo T4 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre vivo T4 Lite 10.000 Hindistan rupisinden (4.558 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan vivo T3 Lite için 10.499 Hindistan rupisi (4.786 TL) başlangıç fiyatı belirlenmişti.