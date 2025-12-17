Samsung Dava Edildi: Heyecanla Beklenen Ürün Erteleniyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, giyilebilir teknoloji pazarındaki hamlelerine devam ederken merakla beklenen yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring 2 cephesinden üzücü haberler gelmeye başladı. Tüm gözler önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğine çevrilmişken planlarda sürpriz bir değişikliğe gidildiği iddia ediliyor.

İddialara göre Samsung, hem ilk modelin satış performansından memnun olmaması hem de sektördeki en büyük rakiplerinden Oura ile girdiği hukuk mücadelesi nedeniyle yeni yüzüğün çıkış tarihini ertelemek istiyor. İşte detaylar!

Galaxy Ring 2 Düşük Satışlar ve Patent Krizi Nedeniyle Ertelenebilir

Hatırlarsanız şirket, yeni akıllı yüzüğü için AR-GE çalışmalarına aslında geçtiğimiz haziran ayında start vermişti. Ancak yayınlanan son raporlara göre akıllı aksesuar hala geliştirme aşamasında olması nedeniyle önümüzdeki yılın başındaki büyük Galaxy Unpacked etkinliğine yetişemeyecek.

Peki Samsung çalışmalara bu kadar erken başlamasına rağmen neden Ring 2'yi hala tam olarak geliştiremedi? Aktarılanlara göre şirket birinci nesil Galaxy Ring'in beklenen satış rakamlarına ulaşamaması ve yaşadığı patent krizleri nedeniyle yeni cihaz için yürütülen çalışmaları yavaşlattı.

Şirketin bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri akıllı yüzük pazarının önde gelen liderlerinden Oura ile yaşanan hukuksal gerilim. Kasım ayında şirketin Samsung ve diğer üreticilere karşı açtığı patent davası gün geçtikçe kızışmakta. Öyle ki Samsung'un geçtiğimiz haftalarda firmanın kendi patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla Oura'ya karşı dava açtığı belirtiliyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut tabloya bakıldığında hukuk savaşının giderek alevlenmesi ve ilk nesil yüzüğün beklenen ilgiyi görmemesi, Galaxy Ring 2'nin çıkış tarihini belirsiz bir geleceğe ertelemiş gibi görünüyor. Zira analistler şuanda şirketin yeni model için "bekle ve gör" stratejisi uyguladığını öne sürüyor. Bu nedenle Galaxy Ring 2'nin ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk Galaxy Ring modeli neden istenilen satış rakamlarına ulaşamadı? İşte detaylar!