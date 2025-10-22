Galaxy Ring'e Dişli Rakip: Rebook Yeni Akıllı Yüzüğünü Tanıttı!

Her geçen gün daha da büyüyen giyilebilir teknoloji pazarına yepyeni bir oyuncu daha katıldı. Spor dünyasının dev isimlerinden Reebok, uzun süredir beklenen akıllı yüzük modeli Reebok Smart Ring'i nihayet tanıttı.

Markanın ilk fitness cihazı olarak öne çıkan yeni ürün, sahip olduğu spor ve sağlık odaklı özellikleriyle şimdiden Samsung Galaxy Ring'e dişli bir rakip olarak görülüyor. İşte detaylar!

Reebok Smart Ring'in Özellikleri

Markanın dünyaca ünlü fitness topluluğu F45 Training ile birlikte geliştirdiği yeni akıllı yüzük kullanıcılara antrenman performansından günlük zindeliğe kadar tüm verileri tek bir yerden takip etme imkanı sunuyor.

Titanyum malzemeli gövdesi ile hem dayanıklılığı hem de hafifliği bir arada sunan yeni Reebok Smart Ring, aynı zamanda sahip olduğu gelişmiş sensörler sayesinde kullanıcıların kalp atış hızı, uyku kalitesi, ve aktivite seviyesi gibi verilerini sürekli olarak ölçüp analiz edebiliyor.

Yüzüğün en can alıcı özelliği ise sensörler üzerinden topladığı tüm bu verileri Reebok Fitness uygulamasında tek bir skor olarak birleştirmesi. Bu sayede kullanıcılar sağlık verilerini anlamlandırmasını kolaylaştırarak günlük antrenman kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı oluyor.

Akıllı Yüzük, kullanıcı deneyimini sekteye uğratmamak adına şarj süresi konusunda da oldukça iddialı. Kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 5 ila 7 güne kadar dayanabilen bir bataryaya sahip olan cihaz, 2 saatten az bir sürede tamamen şarj olabiliyor.

Bluetooth 5.1 bağlantısıyla çalışan Smart Ring, 7 güne kadar topladığı tüm verileri üzerinde saklayabiliyor ve 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde su altında rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstelik cihaz -10°C ile 52°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında bile güvenilir veri sağlamaya devam ediyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Şimdilik yalnızca ABD bölgesinde satışa sunulan yeni Reebok Smart Ring'in fiyatı 249 dolar (yaklaşık 10450 TL) olarak açıklandı. Cihazı satın almak isteyen kullanıcılara en uygun bedeni sunmak için satın alma öncesinde özel bir yüzük bedeni kiti sunuluyor. Müşterilerin doğru bedeni tespit etmek için bu deneme yüzüğünü en az 24 saat takmaları isteniyor.

Peki siz Reebok'un yeni akıllığı yüzüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz sunduğu özelliklerle en iyi akıllı yüzük modelleri arasına girebilir mi? Yorumlarda buluşalım.